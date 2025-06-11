Son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

Son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?
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TV8'in popüler yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi ilk iki finalist belli oldu. Peki, son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. Peki, son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

1. FİNALİST KİM?

Survivor'dabüyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

Son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

2. FİNALİST KİM?

Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Sevgi, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Sevgi elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.

Son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

3.FİNALİST KİM OLDU?

3. finalist Volkan oldu.

Son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

4. FİNALİST KİM OLDU?

4. finalist Ayşe oldu.

SURVİVOR 2025 PERFORMANS TABLOSU!

Batuhan K : 273 galibiyet, 164 mağlubiyet

Adem : 263 galibiyet, 161 mağlubiyet

Sevgi : 193 galibiyet, 134 mağlubiyet

Volkan : 188galibiyet, 202mağlubiyet

Son finalist Sevgi mi oldu? 4. finalist kim oldu?

Sevgi : 12 galibiyet, 184 mağlubiyet

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Büyük final 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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