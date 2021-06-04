Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak
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Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından Türkiye'nin toplam doğalgaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı. Son keşfin ardından Türkiye'nin 2 yıl üst üste keşfettiği doğal gazın kaç yıl yeteceği merak konusu oldu. Türkiye'nin yıllık 45 milyar metreküp gaz tükettiği göz önüne alındığında son keşifle birlikte toplam rezerv ülkemizin 12 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacak.

Yapılan son sondaj çalışmalarıyla Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervi 540 milyar metreküpe yükseldi.

2 YILDIR DOĞAL GAZ KEŞFİNDEN PEŞ PEŞE MÜJDELER GELİYOR

'Yeni müjde'yi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin açılışında veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 135 milyar metreküp yeni rezerv keşfedildiğini açıkladı. 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğu açıklanmıştı. 17 Ekim 2020'de ise 85 milyar metreküp bulunmuştu. Son 135 milyar metreküplük keşifle birlikte toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi.

TÜRKİYE'NİN 12 YILLIK İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Türkiye'nin yıllık ortalama doğalgaz tüketiminin 40-45 milyar metreküp biliniyor. Bu doğrultuda 540 milyar metreküplük yeni rezervi Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacına denk geldiği belirtiliyor.

NEREDE KULLANILIYOR?

Türkiye'nin 2019 yılındaki doğalgaz tüketimi 44,9 milyar metreküptü. Doğalgazda 44,9 milyar metreküplük iç tüketimin, 14,5 milyar metreküplük kısmı konuta, 12,4 milyarı sanayiye ve 11,2 milyarı elektrik üretimine 6,8 milyarı ise diğer alanlara gidiyor.

Türkiye'nin petrol ve doğalgaz dahil yıllık enerji ithalatının faturası:

2018'de 43 milyar dolar, 2019'da 41 milyar dolar'dı. Enerji ithalatının yaklaşık üçte biri olan 13 milyar dolar, doğalgaz için harcanıyor.

İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 36,9'unu Rusya'dan, 15,7'sini Azerbaycan'dan, 13,5'ini Cezayir'den, 11,7'sini İran'dan, 7'sini Nijerya'dan, 5,8'ini Katar'dan, 3,2'sini ABD'den ve 3,1'ini Trinidad Tobago'dan karşılıyor.

NE ZAMAN KULLANILABİLECEK?

Daha önce İsrail, Leviathan sahasında bulduğu gazı nihai yatırım kararının ardından 2 sene gibi bir sürede çıkarmaya başlamıştı. Uzmanlara göre Türkiye bu gazı 3 yıl içerisinde piyasaya verebilecek.

Ayrıca Türkiye'nin sahip olduğu gaz tesisleri ve boru hatları da bu sürenin 3 yıla inmesinde önemli. Ancak gazın bulunduğu derinlik ve konumun çalışmaları zorlayabileceği ve maliyeti de arttırabileceği ifade ediliyor.

DOĞALGAZ FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Piyasada rekabetçi bir fiyatın oluşması ile kademeli olarak tüketicinin de faturasında bir düşüş söz konusu olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de önceki gaz keşiflerinde"İthalat azalacak. Vatandaş gazı daha ucuza kullanacak" demişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyecanla beklenen müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 135 milyar metreküp daha doğal gaz keşfettik
Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak
Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak
Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak
Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak
Erdoğan tüm detaylarıyla anlattı: Karadeniz'de bulunan 540 milyar metreküplük gaz 3 aşamada çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma müjdesinden ilk ipucu: Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz keşfedildi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Son doğal gaz keşfiyle birlikte 540 milyar metreküplük rezerv Türkiye'nin 12 yıllık ihtiyacını karşılayacak - Haberler Ekonomi
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