Son dakika! Yatırımcı rehberi (9)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.600,10 1,94 -21,97 İş Bankası (C) 5,42 -4,75 -20,21 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 8,11 5,26 İş Fin.Kir. 2,98 -2,30 -22,80 İş Girişim 9,04 6,98 -52,30 İş GMYO 1,84 -1,08 -27,56 İş Y. Men. Değ. 14,47 -3,85 -12,82 İş Yat. Ort. 2,74 -1,79 -18,53 İşbir Holding 83,00 -15,86 54,62 Işık Plastik 37,50 -0,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,89 -3,26 -21,93 İttifak Holding 1,45 -4,61 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,27 -2,56 1,50 İzmir Demir Çelik 2,58 -2,27 -22,04 İzmir Fırça 7,17 -5,28 28,96 Jantsa Jant Sanayi 67,60 0,60 63,10 Kafein Yazılım 24,30 -0,41 13,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,10 -4,12 Kaplamin 23,76 -1,66 -29,70 Kardemir (A) 6,47 -3,43 8,74 Kardemir (B) 6,44 -3,16 22,20 Kardemir (D) 7,29 -4,08 26,12 Karel Elektronik 8,85 -2,79 31,61 Karsan Otomotiv 3,74 -1,32 15,08 Karsu Tekstil 9,17 -8,30 7,25 Kartal Yenilenebilir Enerji 14,98 5,49 Kartonsan 49,98 -1,81 -47,21 Katmerciler Ekipman 1,45 -1,36 -16,30 Kent Gıda 199,80 -5,58 -43,81 Kerevitaş Gıda 4,48 -2,18 -31,91 Kervan Gıda 16,14 -1,53 23,19 Kervansaray Yat. Holding 0,56 -3,45 -55,56 Kiler GMYO 1,86 1,64 -25,90 Kızılbük GYO 23,90 3,91 Klimasan Klima 10,32 -4,97 22,31 Koç Holding 22,34 -3,04 9,23 Konfrut Gıda 17,08 -0,47 1,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 67,00 9,21 183,90 Konya Çimento 910,00 0,78 -19,47 Koray GMYO 6,94 2,97 55,96 Kordsa Teknik Tekstil 24,68 4,22 58,71 Koza Altın 100,70 -3,17 4,14 Koza Madencilik 15,55 -3,66 0,39 Körfez GMYO 4,95 -1,59 -14,66 Kristal Kola 1,42 -0,70 -53,52 Kron Telekomünikasyon 36,76 3,26 -0,22 Kuştur Kuşadası Turizm 190,30 -6,81 20,98 Kuyas Yatırım 2,83 16,94 23,04 Kütahya Porselen 57,70 1,85 14,37 Kütahya Şeker Fabrikası 96,05 32,94 Lider Faktoring 3,10 1,97 -9,09 Link Bilgisayar 29,44 -1,34 -6,82 Logo Yazılım 41,92 2,59 34,62 Lokman Hekim Sağlık 10,29 -0,48 43,55 Lüks Kadife 46,66 -3,52 61,94 Makina Takım 3,03 -1,94 -11,14 Manas Enerji Yönetimi 16,81 -2,44 Marka Yatırım Holding 4,87 -3,75 -24,26 Marmaris Altınyunus 176,90 -6,70 59,23 Marshall 224,60 -3,19 -26,77 Martı GMYO 1,10 -0,90 -56,92 Martı Otel 1,92 -7,25 -9,86 Matriks Bilgi Dağıtım 35,40 -1,28 Mavi Giyim 57,25 -1,38 10,93 Mazhar Zorlu Holding 35,02 -2,72 11,25 Meditera Tıbbi Malzeme 38,80 0,41 Mega Polietilen 5,50 -6,30 -28,20 Menderes Tekstil 2,36 0,00 -23,62 Mercan Kimya 11,56 21,17 Merit Turizm 16,05 -1,17 54,93 Merko Gıda 5,18 2,98 -40,05 Metemtur Yatırım 3,54 -7,33 -56,22 Metro Holding 1,46 -1,35 -29,81 Metro Petrol ve Tesisleri 2,70 -5,59 -6,57 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -1,60 -20,60 Migros Ticaret 33,50 -4,50 -21,73 Milpa 3,95 -1,25 -14,13 Mistral GMYO 4,92 15,22 4,46 MLP Sağlık 26,94 5,73 35,58 MMC San. ve Tic. Yat. 5,73 1,60 24,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,18 -3,10 -39,41 Mondi Tire Kutsan 8,90 -5,02 17,11 Nasmed Egepol 6,90 3,76 Naturel Enerji 37,30 -3,87 5,05 Naturelgaz 7,76 -1,52 Net Holding 4,60 -4,37 34,11 Netaş Telekom. 17,28 -3,89 -38,46 Niğbaş Niğde Beton 10,79 -2,00 -79,25 Nuh Çimento 34,94 -3,32 -27,25 Nurol GMYO 18,08 6,04 148,01 Odaş Elektrik 1,46 -7,01 -50,06 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 15,76 31,66 Orge Enerji Elektrik 6,35 0,32 37,67 Orma Orman Mahsulleri 28,70 0,00 94,97 Osmanlı Menkul 25,98 0,08 -15,76 Ostim Endüstriyel Yat 2,33 0,43 -15,39 Otokar 328,10 1,33 7,83 Oyak Çimento 6,69 -2,19 -23,80 Oyak Yat. Ort. 6,97 -1,13 0,98 Oyak Yatırım Menkul 24,36 3,05 Oylum Sınai Yatırımlar 5,29 20,23 12,31 Özak GMYO 4,73 -2,67 -7,25 Özbal Çelik Boru 15,65 10,60 138,93 Özderici GMYO 1,56 -4,88 -29,73 Özerden Plastik 7,31 -2,92 -18,78 Pamel Elektrik 45,48 0,13 113,32 Panora GMYO 6,80 -3,27 14,04 Papilon Savunma 14,13 -2,69 -37,86 Park Elek.Madencilik 4,70 -4,47 -12,48 Parsan 27,10 -0,07 11,52 Pegasus 68,15 -3,88 -8,65 Peker GMYO 0,98 2,08 -58,11 Penguen Gıda 3,18 2,58 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 111,10 27,70 Pera GMYO 1,48 -2,63 -15,51 Pergamon Dış Ticaret 23,18 -1,70 26,47 Petkim 6,07 -1,62 21,89 Petrokent Turizm 1.950,10 -2,11 115,15 Pınar Et ve Un 16,84 -2,72 -23,05 Pınar Su 8,09 7,15 8,88 Pınar Süt 16,85 -3,44 -25,28 Plastikkart 19,75 1,18 36,68 Polisan Holding 2,85 3,26 -25,87 Politeknik Metal 364,30 1,90 -10,21 Prizma Press Matbaacılık 4,18 1,46 -23,72 QNB Finans Fin. Kir. 70,90 -1,53 -43,42 QNB Finansbank 39,02 -5,15 -44,53 QUA Granite Hayal Yapı 12,33 -0,96 Ral Yatırım Holding 4,04 -1,22 -9,01 Ray Sigorta 9,73 -0,21 -37,02 Reysaş GMYO 2,94 2,80 -9,31 Reysaş Lojistik 4,23 1,68 -18,25 Rhea Girişim 2,03 4,64 -45,43 Rodrigo Tekstil 15,58 0,13 13,64 Royal Halı 3,36 -3,72 -2,33 RTA Laboratuvarları 23,96 2,04 -20,87 Sabancı Holding 9,81 -4,48 -11,03 Safkar Ege Soğutmacılık 8,07 -6,71 -25,83 Sanel Mühendislik 5,10 -2,49 49,12 Sanifoam Sünger 24,00 13,10 76,47 Sanko Pazarlama 9,82 -0,51 5,96 Saray Matbaacılık 4,34 -2,25 -50,51 Sarkuysan 12,92 -7,32 48,55 Sasa Polyester 27,24 -4,08 81,79 Say Yenilenebilir Enerji 22,92 -1,55 169,33 Sekuro Plastik 20,64 -3,37 47,85 Selçuk Ecza Deposu 9,10 -2,78 -32,25 Selçuk Gıda 7,20 -2,96 44,58 Selva Gıda Sanayi 9,52 22,05 Senkron Güvenlik 27,54 2,53 4,87 Serve Film Prodüksiyon 13,80 -7,26 -13,75 Servet GMYO 72,40 0,77 -7,65 Seyitler Kimya 20,32 -1,36 50,93 Silverline Endüstri 5,41 -3,91 -37,09 Sinpaş GMYO 4,26 -4,05 1,91 Smartiks Yazılım 5,89 2,97 -33,52 Sodaş Sodyum Sanayii 24,86 2,73 -5,60 Söktaş 2,84 -0,70 -12,64 Sönmez Filament 37,50 3,02 -46,58 Sönmez Pamuklu 13,93 0,00 -41,96 Sumaş Suni Tahta 96,00 -8,57 88,20 Şeker Fin. Kir. 5,30 -1,49 -17,19 Şekerbank 1,03 -1,90 -31,79 Şişe Cam 8,54 -2,51 19,28 Şok Marketler Ticaret 12,29 -1,68 -1,52 T. Halk Bankası 4,70 -1,47 -15,47 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,80 4,00 -33,03 T.S.K.B. 1,29 -3,01 -26,14 T.Tuborg 17,07 -1,33 -3,73 Taç Tarım Ürünleri 27,78 16,82 163,82 Tat Gıda 8,76 -2,01 -24,23 TAV Havalimanları 23,06 -2,86 8,26 Taze Kuru Gıda 202,20 -5,29 -6,52 Tek-Art Turizm 1,38 -1,43 -31,68 Tekfen Holding 14,30 -2,59 -12,80 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,59 2,17 -23,90 Temapol Polimer Plastik 14,67 1,45 27,57 TGS Dış Ticaret 17,50 8,09 37,69 Tofaş Oto. Fab. 47,10 11,56 52,37 Torunlar GMYO 3,87 -6,97 -0,77 Trabzon Liman 27,62 -2,54 -14,01 Trabzonspor Sportif 3,38 -2,03 38,52 Trend GMYO 6,62 0,46 -47,33 TSKB GMYO 3,23 0,00 -33,08 Tuğçelik 12,42 1,72 53,71 Tukaş 6,66 -2,49 -31,27 Turcas Petrol 3,56 -4,30 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık 10,39 -3,44 Turkcell 15,95 -1,30 4,27 Tümosan Motor ve Traktör 16,93 -0,94 20,33 Tüpraş 102,80 -0,87 -4,81 Türk Hava Yolları 12,41 -3,65 -3,87 Türk İlaç Serum 14,85 -3,19 Türk Prysmian Kablo 14,08 5,47 16,73 Türk Telekom 7,16 -2,59 -11,52 Türk Traktör 164,30 -3,41 -3,56 Türker Proje Gayrimenkul 152,30 13,83 34,90 Türkiye Sigorta 5,13 3,01 -16,96 Ufuk Yatırım 20,56 -0,48 53,43 Ulaşlar Turizm Yat. 4,38 7,09 3,30 Ulusoy Elektrik 52,45 -2,42 2,14 Ulusoy Un Sanayi 5,27 -0,75 3,57 Umpaş Holding 1,25 0,00 -52,11 Uşak Seramik 1,81 -3,72 -22,65 Utopya Turizm 22,70 -1,30 -41,49 Uzertaş Boya 31,30 -2,92 -44,70 Ülker Bisküvi 19,46 -0,56 -12,80 Ünlü Yatırım Holding 4,85 -1,62 Vakıf Fin. Kir. 8,37 -3,13 145,60 Vakıf GMYO 1,48 -4,52 -38,30 Vakıf Yat. Ort. 6,39 -3,18 -13,18 Vakıflar Bankası 3,48 -3,06 -26,11 Vakko Tekstil 10,28 -0,68 64,05 Vanet Gıda 5,85 -1,85 -24,32 VBT Yazılım 22,20 -5,77 Verusa Holding 49,34 2,20 9,45 Verusaturk Girisim 22,20 -0,18 70,14 Vestel 28,54 -3,25 46,15 Vestel Beyaz Eşya 47,76 -1,28 27,78 Viking Kağıt 6,77 -1,46 -24,78 Yapı ve Kredi Bank. 2,48 -4,98 -17,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,76 -3,54 -6,72 Yataş 14,18 0,00 -1,87 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,55 -3,27 -19,32 Yeni Gimat GMYO 14,85 6,60 28,10 Yeo Teknoloji 35,42 61,00 Yeşil GMYO 1,01 -3,81 -26,81 Yeşil Yapı 1,20 -4,76 -34,78 Yeşil Yatırım Holding 2,20 -2,22 -48,55 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.388,70 -7,57 -33,41 Yonga Mobilya 21,54 1,13 -27,69 Yükselen Çelik 5,15 -2,65 -1,56 Yünsa 10,84 1,98 -21,97 Ziraat GMYO 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,66 -3,49 -34,36 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (SÜRECEK) AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi Haberleri Bu hafta borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı Altının kilogramı 485 bin 380 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Son dakika! Yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler