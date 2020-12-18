Son dakika yaşam: Uzm. Dr. Nebil Emir korona virüse yenik düştü
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Son dakika yaşam: Uzm. Dr. Nebil Emir korona virüse yenik düştü

18.12.2020 10:47 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:51
Son dakika yaşam: Uzm. Dr. Nebil Emir korona virüse yenik düştü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti.

Hatay'da Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nebil Emir yakalandığı korona virüsü atlatamayarak hayatını kaybetti.

Antakya'da özel bir hastanede görev yapan Dr. Nebil Emir, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Sabah saatlerinde durumu kötüleşen Dr. Emir, hayatını kaybetti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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