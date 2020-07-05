Son dakika yaşam: Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı Son dakika yaşam haberine göre Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan hayvan pazarı bugün yeniden açıldı.

Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan hayvan pazarı bugün yeniden açıldı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatları doğrultusunda, alandaki vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske verildi. Vatandaşlar ateş ölçümünün ardından pazara alındı. Hayvan pazarı her hafta Pazar ve Pazartesi günleri hizmet verecek. - ARDAHAN

Kaynak: İHA