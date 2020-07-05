Son dakika yaşam: Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan canlı hayvan pazarı yeniden açıldı
Son dakika yaşam haberine göre Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan hayvan pazarı bugün yeniden açıldı.
05.07.2020 12:59 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:34
Covid-19 nedeniyle kapatılan Ardahan hayvan pazarı bugün yeniden açıldı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatları doğrultusunda, alandaki vatandaşlara zabıta ekipleri tarafından ücretsiz maske verildi. Vatandaşlar ateş ölçümünün ardından pazara alındı. Hayvan pazarı her hafta Pazar ve Pazartesi günleri hizmet verecek. - ARDAHAN
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA