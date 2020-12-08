Son Dakika: Irkçılık yapan hakem maçtan alındı, PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

UEFA, Paris Saint Germain-Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi; Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen 4. hakem de maçtan alındı. Karşılaşmanın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

"MAÇ DEVAM EDECEK, 4. HAKEM OLMAYACAK"

Irkçılık nedeniyle yarım kalan maçın akıbetiyle ilgili NTV'ye konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem, orta hakeme bu zenciyi atacaksın diyor. Daha sonra biz de bunu duyuyoruz ve maça devam etmeme kararı aldık. UEFA, ırkçı hakemi görevden aldı. Ya bir hakem gelecek ya da 4. hakemsiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.