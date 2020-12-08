Son Dakika: Irkçılık yapan hakem maçtan alındı, PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
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Son Dakika: Irkçılık yapan hakem maçtan alındı, PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek

08.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:23

Son dakika: UEFA, PSG-Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi; ırkçılık yapan 4. hakem de maçtan alındı.

UEFA, Paris Saint Germain-Başakşehir maçının kaldığı yerden başlamasını önerdi; Webo'ya ırkçı ifadeler kullanan Rumen 4. hakem de maçtan alındı. Karşılaşmanın kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor.

"MAÇ DEVAM EDECEK, 4. HAKEM OLMAYACAK"

Irkçılık nedeniyle yarım kalan maçın akıbetiyle ilgili NTV'ye konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem, orta hakeme bu zenciyi atacaksın diyor. Daha sonra biz de bunu duyuyoruz ve maça devam etmeme kararı aldık. UEFA, ırkçı hakemi görevden aldı. Ya bir hakem gelecek ya da 4. hakemsiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain-Başakşehir karşılaşmasının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullanması nedeniyle iki takım da sahadan çekilmiş ve soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Son Dakika: Irkçılık yapan hakem maçtan alındı, PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
Son Dakika: Irkçılık yapan hakem maçtan alındı, PSG-Başakşehir maçı kaldığı yerden devam edecek
Haber Yorumları (3)
TÜRKİYE: Önderimiz büyük komutanımız hz Mehammed (sav) dil uzatan Fransa bekle sen başına neler gelecek iç savaşa gireceksin Allahın iziniyle
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OBJEKTİF: Ikrcilik yapan dandalak Romanyali cingene Ovidiu Hategan.
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ULKUCU: ahlaksız edepsiz rumen
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