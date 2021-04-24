Son dakika... Twitter'a uygulanan reklam yasağı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı

Son dakika habere göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırılmasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Sayan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter'a verilen reklam yasağı, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan 2021'de verilen ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırıldı. Böylece 1 Ekim 2020'de başlayan süreç kanuna uygun olarak tamamlandı. Yasa, 55 milyon vatandaşımızın kişilik haklarını eksiksiz olarak güvence altına aldı. Bundan sonra tüm sosyal ağ şirketlerinin; Türkiye'deki kullanıcıların haklarını koruyacağını, mahkeme kararlarını eksiksiz yerine getireceğini ve provokasyonlara alet olmayacağını düşünüyorum. Bakanlığımız ve ilgili kuruluşlarımızla yükümlülüklerin her daim eksiksiz yerine getirilmesinin takipçisi olacağız. Türkiye her alanda olduğu gibi dijital dünyada da vatandaşlarının haklarının koruyucusudur. #SiberVatan'ımız için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye bir hukuk devleti olarak bu konuda ihtiyaç oldukça regülasyonlarına devam edecek. Yapılan düzenlemelerin diğer dünya ülkeri için de örnek teşkil etmesi bizi mutlu ediyor. Twitter ve diğer şirketlerin kanuni yükümlülüklere ilişkin uygulamalarını dikkatle izliyor olacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı