Son dakika... Türkmen Bakan Maruf, Başika'daki saldırıda şehit olan askere başsağlığı diledi
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Son dakika... Türkmen Bakan Maruf, Başika'daki saldırıda şehit olan askere başsağlığı diledi

Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Son dakika... Türkmen Bakan Maruf, Başika'daki saldırıda şehit olan askere başsağlığı diledi

Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı! Şehidimiz var
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı
Erbil Uluslararası Havalimanı'na füze saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Irak'ın kuzeyindeki Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan asker için başsağlığı diledi.

Bakan Maruf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erbil Uluslararası Havalimanı'na ve Başika Türk Askeri Üs Bölgesi'ne yapılan terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Son zamanlarda düzenlenen saldırıların bölgeye yönelik açık bir tehdit olarak görüldüğünü belirten Maruf, saldırıyı düzenleyen yasa dışı grupların amacının Erbil'i ve bölgedeki güvenlik ve siyasi istikrarı hedef almak olduğuna dikkati çekti.

Maruf, saldırıda şehit düşen Türk askerine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı çocuğa acil şifalar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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