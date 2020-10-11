Son Dakika: Türkiye, deplasmanda Rusya ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Milliler, Rusya'yı salladı ama yıkamadı. UEFA Uluslar B Ligi 3. maçında Türkiye, konuk olduğu Rusya ile ikinci yarıda üstün bir oyun sergilemesine rağmen 1-1 berabere kaldı.