Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor
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Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor

04.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:18
Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treninin bugün İstanbul'dan yola çıkacağını açıkladı. İpek Yolu'nu takip ederek 12 günde Çin'e ulaşacak trenin, Çin'in ezeli rakibi ABD'yi kızdıracağı tahmin ediliyor.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkmaktadır. Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşacak tren; 8.693 km yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e 12 günde ulaştıracaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"İlk kez Çin'den yola çıkan ve ülkemizin öncülüğünü yaptığı Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor ve Marmaray üzerinden Kasım 2019'da Avrupa'ya, Prag şehrine ulaşan transit tren sonrasında Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 10 blok tren işletilmiştir. Bu kez ihraç yükü taşıyan ilk tren Türkiye'den Çin'e hareket etmektedir.

Ülkemiz Doğu ile Batı arasında bağlantısallığın geliştirilmesini ve bölgesinde merkezi konumunun pekiştirilmesini teminen ulaştırma alanında gerekli adımları atmaya devam edecektir"

Son Dakika! Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treni bugün İstanbul'dan yola çıkıyor

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