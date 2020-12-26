Son dakika... Tunus'ta Kovid-19'dan 61 kişi daha öldü
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Son dakika... Tunus'ta Kovid-19'dan 61 kişi daha öldü

26.12.2020 07:27 | Son Güncelleme: 26.12.2020 07:30
Son dakika... Tunus'ta Kovid-19'dan 61 kişi daha öldü

Son dakika gündem haberi... Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 385'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saate Kovid-19'dan 61 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1826 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, salgından ölenlerin sayısı toplam 4 bin 385'e yükselirken, pozitif vaka sayısının ise 128 bin 578 olduğu ifade edildi. Ayrıca açıklamada, salgına yakalananlardan 98 bin 429 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Kuzey Afrika ülkelerinden Tunus 12 milyon nüfusa sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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