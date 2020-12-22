Son Dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam
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Son Dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam

22.12.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:59

Son dakika! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TÜİK, yeni asgari ücret önerisini ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak komisyona sundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yaptı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda, Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini sunarken, heyette yer alan asgari ücretli işçi Özgül Yardımcı da asgari ücretlilerin sorunlarını dile getirdi.

TÜİK HESAPLAMALARI KOMİSYONA SUNULDU

Toplantıda, TÜİK temsilcisi de bekar bir işçinin asgari geçim tutarını açıkladı. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını komisyonla paylaştı.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam
Haber Yorumları (3)
İSTANBUL: Yazık bu insanlara ya. . .
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
3000: 3000 İ GEÇMEYEN BÜTÜN ÜCRETLER KABUL EDİLMEMELİ
Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
DEVLETTEN KÜÇÜKK: mevcut asgari ücret ile 15 gün geçinemez bu halk diyip 400 lira zam istemeleri komik olmuş :D
Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
500
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