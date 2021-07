Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruz

Son dakika spor haberine göre Trabzonspor'un Fildişi Sahilli futbolcusu Gervinho, ligde şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan bordo-mavili takımda sabah antrenmanı öncesinde yeni transferlerden Gervinho, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

34 yaşındaki hücum oyuncusu, ilk olarak yeni sezon öncesi çalışmaları değerlendirdi. Gervinho, "Her şey iyi gidiyor. İyi bir antrenman atmosferi var. Yavaş yavaş hızımızı artırıyoruz. Şu an için her şey yolunda" dedi.Trabzonspor'da çok iyi karşılandığını dile getiren futbolcu, "Herkes bana çok iyi ve misafirperver davrandı. Arkadaşlarımla olan ilişkilerim de gayet iyi. Burada olduğum için çok mutluyum. Sezon sonundaki hedeflerimize ulaşmak için uygun bir atmosfer var" diye konuştu.Sezon sonu hedefleriyle ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, "İnşallah şampiyon oluruz. Büyük takımlar şampiyon olmak için oynar. Trabzonspor da büyük bir kulüp. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunu başarmamamız için hiçbir neden yok. Hocamızın yönlendirmesiyle inşallah sezon sonunda hedeflerimizi elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'a transfer olmasında teknik direktör Abdullah Avcı ile kendisine sunulan projenin etkili olduğunu sözlerine ekleyen Gervinho, şunları söyledi: "Tercihimin sebebi hocayla ilgili güzel duygularım olmasıydı. Buraya gelmeden önce eski oyuncularla konuşmuştum. Bana sunulan projenin geleceğine inandığım için buradayım."Trabzonspor'a daha kolay adapte olabilmek ve daha iyi ilişki kurabilmek için önce Türkiye 'de oynamış arkadaşlarıyla konuştuğunu vurgulayan tecrübeli isim, "Yeni hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşma yolunda adaptasyonumuzu hızlı sağlamaya çalışıyorum. Daha önce Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izledim. Daha önce çok iyi atmosfer olduğunu duyuyorduk. Bundan dolayı izlemiştim" dedi.Bordo-mavili taraftarlarla ilgili daha önce iyi şeyler duyduğunu belirten Gervinho, "Taraftarımızın coşkusunu duymuştum. İmza töreninden sonra tatildeyken Zokora ile konuştum. Taraftarların neşeli ve büyük bir ambiyans yarattığını biliyorum. Henüz ne yazık ki görmedim. İnşallah bunu yaşarım. Taraftarlar olmadan oynamak çok garipti. Bu durumu sevmiyorum. Ambiyansın önemli olduğunu düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle taraftarların önünde oynayamadık. Sporcular olarak taraftarın önünde oynamaya alışığız. Havalimanındaki karşılama kendimi çok iyi hissettirdi. Bana bahsedilen şekilde olduğunu görmek güzeldi. Misafirperverlik ve karşılama çok güzeldi" şeklinde konuştu.

Gervinho son olarak, hücum hattının birçok bölgesinde görev yapabildiğini ifade ederek, "Hücumda oynuyorum. Hangi mevkide oynadığımın bir önemi yok. Hocamız beni nerede görmek isterse orada oynayacağım. Takımı ileri taşımak ve galibiyeti getirmek için nerede oynamam gerekirse orada oynayacağım. Önemli olan nerede oynadığımdan ziyade iyi bir performans sergilemem" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş