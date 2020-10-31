Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi
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Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi

31.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:00

Dün oynanan Kasımpaşa maçında 3-1 öne geçen Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikalarda yediği iki golle maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Trabzonspor yönetimi, maçtan sonra ağır şekilde eleştirilen teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor 7 haftalık süreçte 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo mavili taraftarlar faturayı Hüseyin Cimşir yerine göreve getirilen Eddie Newton'a kesti. Sezon başından beri eleştirilerin hedefinde olan teknik adam için Kasımpaşa maçı son maç oldu.

Maçta geriye düştükten sonra dönüş yapan Trabzonspor art arda bulduğu 3 gol ile 3-1 öne geçti. İlk yarıyı 3-2 önde kapatan Trabzonspor ikinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

FATURA NEWTON'A KESİLDİ

Maçın bitimine 5 dakika kala yediği gollerle geriye düşen bordo mavili ekip sahadan 3-4'lük mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın ardından eleştirilerin odağındaki isim ise teknik direktörlük koltuğunda oturan Eddie Newton oldu. Yönetim 7 haftalık süreçte 5 puan toplayabilen bordo mavili ekipte faturayı Newton'a kesti ve yolları ayırma kararı aldı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GİTMESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Trabzon yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında oynattığı futbol ve aldığı yenilgi ile eleştirilen Newton'un yerine teknik adam bakmaya başlamıştı. Ayrıca, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçeceği de gelen iddialar arasında yer aldı.

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ERHAN: Trabzon kümeye hamsispor olarak yer alsın
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
HALİL İBRAHİM: şampiyonluğa oynayacak ne kadro nede hoca ve yönetim var gelen hocaninsa hic inandiriciliği yok bir trabzonlu olarak zaten gecen sezonda olanlar bizleride takimfitbolcularida cok yipratti heleki yapilan düzenbazlik onun icin diyorumki yönetim önce kendini sonra hocayi değiştirsin trabzon sipor kimsenin ne reklam nede karizma yapilacak kulübü değildir yönetim artik gitmeli bence asil onlar lige 5 beş 0 sifir başlafilar umudum yok artik başarinin yakalanacağindan
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