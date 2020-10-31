Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton'ın görevine son verildi

Dün oynanan Kasımpaşa maçında 3-1 öne geçen Trabzonspor, üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikalarda yediği iki golle maçtan 4-3 mağlup ayrıldı. Trabzonspor yönetimi, maçtan sonra ağır şekilde eleştirilen teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor 7 haftalık süreçte 1 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo mavili taraftarlar faturayı Hüseyin Cimşir yerine göreve getirilen Eddie Newton'a kesti. Sezon başından beri eleştirilerin hedefinde olan teknik adam için Kasımpaşa maçı son maç oldu.

Maçta geriye düştükten sonra dönüş yapan Trabzonspor art arda bulduğu 3 gol ile 3-1 öne geçti. İlk yarıyı 3-2 önde kapatan Trabzonspor ikinci yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

FATURA NEWTON'A KESİLDİ

Maçın bitimine 5 dakika kala yediği gollerle geriye düşen bordo mavili ekip sahadan 3-4'lük mağlubiyet ile ayrıldı. Maçın ardından eleştirilerin odağındaki isim ise teknik direktörlük koltuğunda oturan Eddie Newton oldu. Yönetim 7 haftalık süreçte 5 puan toplayabilen bordo mavili ekipte faturayı Newton'a kesti ve yolları ayırma kararı aldı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA GİTMESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Öte yandan Trabzon yönetimi, Fenerbahçe deplasmanında oynattığı futbol ve aldığı yenilgi ile eleştirilen Newton'un yerine teknik adam bakmaya başlamıştı. Ayrıca, Abdullah Avcı'nın takımın başına geçeceği de gelen iddialar arasında yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı