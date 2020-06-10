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Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni geliştirilen dijital uygulama ile şirketlerin ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç ödemelerini elektronik ortamda yapabileceğini söyledi.

10.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:08

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla şirketler için büyük kolaylık sağlayacak yeni uygulamayı duyurdu. Ticarete yönelik dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirten Pekcan, "MERSİS üzerinden başlattığımız elektronik belge uygulaması ile şirket yetkilileri ihtiyaç duydukları ticaret sicili belgelerine ilişkin başvurularını elektronik ortamda yapabilecek ve harç bedellerini ödeyebilecek" ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE TÜM MÜDÜRLÜKLERDE DEVREYE ALINACAK"

Uygulama ile müdürlüklerdeki yoğunlukların azalacağını söyleyen Pekcan, "Bugün itibarıyla Ankara, İstanbul ve İzmir Ticaret Sicili Müdürlüklerimizde hayata geçirilen ve kısa sürede tüm müdürlüklerimizde devreye alınacak e-belge uygulaması ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlanabilecek ve Müdürlüklerimizdeki yoğunluk asgari düzeye indirilecek" dedi.

Pekcan sözlerini söyle sürdürdü:

"Diğer taraftan anonim şirketlerin genel kurul toplantıları için Bakanlık temsilcisi görevlendirme işlemleri de MERSİS üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. İç ticaretin dijitalleşmesine, vatandaşlarımızın talep ettikleri hizmete daha kolay, şeffaf, hızlı, güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacak bu çalışmalarımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Son Dakika: Şirketler ticaret sicili belgesi başvurularını ve harç bedellerini elektronik ortamda yapabilecek

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