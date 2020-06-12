Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor Son dakika: Normalleşme adımlarıyla yurt içi ve Avrupa merkezli yurt dışı uçuşlarına başlayan THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına da başlayacak.

Türk Hava Yolları (THY), yurt dışı uçuşlara yönelik güncel uçuş planını revize etti. Şirketin resmi internet sitesindeki bilgiye göre 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşları da başlıyor. THY, dün de Avrupa uçuşlarına başlamıştı.

ABD'YE 3'ER UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Chicago ve Washington'a 19 Haziran'dan itibaren haftada 3'er uçuş, Los Angeles'a 24 Haziran'dan itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirilecek.

UZAKDOĞU UÇUŞLARI DA 19 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 19 Haziran'dan itibaren Shanghai'a haftada 1, 24 Haziran'dan itibaren Hong Kong ve Seul'a haftada 2 uçuş gerçekleştirilecek.

Türk Hava Yolları'nın sitesinde söz konusu uçuşlarla ilgili şu bilgiler yer aldı:

- Chicago: 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

- Washington DC: 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

- Los Angeles: 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

- Miami: 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş

- Şanghay: 19 Haziran 2020'den itibaren haftada 1 uçuş

- Hong Kong: 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş

- Seoul: 24 Haziran 2020'den itibaren haftada 2 uçuş