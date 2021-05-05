Tahkim Kurulu kararlarının gerekçeleri TFF'nin internet sitesinde paylaşılacak
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Tahkim Kurulu kararlarının gerekçeleri TFF'nin internet sitesinde paylaşılacak

Tahkim Kurulu kararlarının gerekçeleri TFF'nin internet sitesinde paylaşılacak
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Tahkim Kurulu tarafından alınan kararların gerekçelerinin bu aydan itibaren internet sitesinden paylaşılacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kısa kararların yanı sıra gerekçeli kararlar da kişisel veriler saklı tutularak ve gizlilik esaslarına riayet edilerek Tahkim Kurulu Talimatı 16. maddesi uyarınca TFF'nin internet sitesindeki Tahkim Kurulu sayfasında yer alacaktır." denildi.

Uygulama kapsamında örnek teşkil etmesi amacıyla geçmiş tarihli bazı gerekçeli kararların yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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