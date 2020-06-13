Son dakika spor: Şenol Güneş, rakip hocalarla görüştü! Son dakika haberine göre - Şenol Güneş, rakip hocalarla görüştü!

- Şenol Güneş, rakip hocalarla görüştü!

İSTANBUL - Korona virüs nedeniyle önümüzdeki seneye ertelenen ve normal şartlarda dün başlaması gereken Euro 2020'de, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki diğer takımların teknik direktörleriyle WhatsApp üzerinden görüştü.

12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan ancak korona virüs nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenen Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, İtalya, İsviçre ve Galler'le gruptan çıkma mücadelesi verecek. Normal şartlarda 12 Haziran 2020'de A Milli Takım'ın İtalya ile oynayacağı karşılaşmayla başlaması planlanan turnuva 1 yıl ertelenirken, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki takımların teknik adamlarıyla WhatsApp üzerinden sohbet etti. İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs ve İsviçre Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç ile görüştü. Bugün oynanması gereken İsviçre-Galler mücadelesi üzerine yapılan sohbette eğlenceli anlar yaşandı.

Kaynak: İHA