HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika spor: Fuat Çapa: Fenerbahçe maçı bizim için önemli

Son dakika haberleri... "Fenerbahçe karşısında 90 dakikadan fazlasına konsantre olmak gerekiyor""Önceliğimiz mevcut kadroyu korumak""Brecka ve Sadiku takımla çalışmalara başladı"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı...

Son dakika spor: Fuat Çapa: Fenerbahçe maçı bizim için önemli
18.06.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:39

"Fenerbahçe karşısında 90 dakikadan fazlasına konsantre olmak gerekiyor"

"Önceliğimiz mevcut kadroyu korumak"

"Brecka ve Sadiku takımla çalışmalara başladı"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışmasıyla başlayıp, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Lacivert-beyazlılar sonrasında hücumda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.Antrenman öncesinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa'nın başında 7 maçı geride bıraktığını belirten Çapa, "İlk 2 maç takımı tanıma adına, ilk devre oynayan oyunculardan çok fazla kalmamıştı. Tamamen yeni bir oyuncu grubu. Bu oyuncuları tanımak çok kolay olmadı. Bireysel olarak her ne kadar oynamış olduğu maçları izlemiş olsanız da takım halinde oynamak farklı. Galatasaray maçı erken geldi bizim için. Sadece bir idmana çıkıp sonra direkt maça çıktık. Orada defansif anlamdaki zaaflarımız net şekilde gözüktü. Alanya, Trabzon maçları da çok net şekilde bunu göstermişti. Antalya maçında 45-50 dakika çok olumlu oynadık ama sonrasında tekrardan takımın içinde bulunduğu psikolojik durum net şekilde sahaya yansıdı. Takımın birlikte oynama sıkıntısı ortaya çıktı. Sonrasında takımı daha iyi analiz edip, oyuncuların mevkilerini daha doğru görerek, onların bireysel anlamda takıma ne kadar katkı sağlayacaklarının analizini yaptıktan sonra belli bir oyun felsefesi belirledik. Denizli maçıyla da birlikte bir çıkış yakaladık" dedi."Oyun olarak pandemi öncesinde her geçen gün üstüne koyan bir görüntümüz vardı" diye sözlerini sürdüren Çapa, şunları kaydetti: "Pandemi süreci ve sonrası hepimiz için soru işaretiydi. Çünkü, bıraktığımız noktadan devam edip edemeyeceğimiz, fikstür olarak final niteliğinde bir karşılaşma geliyordu önümüze. Malatya'daki karşılaşma da olumluydu. Her ne kadar 90 gün sonra sahaya çıkmış olsak da ligin son 8 haftasının olması, her puanın değerli olduğu bilinciyle sahaya çıktık. 90 gün sonrası için oyun gayet olumluydu. Umut vericiydi. Özellikle ilk devre girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Ama maalesef değerlendiremedik. İçeri mağlup girdiğimizde oyuncularımıza aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini, pozisyona giren bir takım görüntüsü vardı. Tekrardan girip, bu kez değerlendirmemiz gerektiğini söyledik. Malatya'da da özellikle Gökhan Töre, ilk 20 dakika çok etkiliydi. Biz orta sahada düzen olarak bir değişiklik yaptık. Gökhan'a gelecek bağlantıyı kesmeye çalıştık. Bunda da gayet başarılı olduk. 1-1'i yakaladıktan sonra da oyunu domine eden taraftık. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonraki süreç bizim için daha önemli oldu. 1 galibiyet ya da 1 mağlubiyet ligdeki sıralamayı alt-üst edebiliyor. Bunu Rize'nin aldığı galibiyetle çok net bir şekilde gördük. O açıdan bundan sonraki 7 haftada oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli ve değerli. Oyuncularımıza da aynılarını söyledik. Ciddiyetimizi, konsantremizi aksatmadan devam ettirmek zorundayız.""FENERBAHÇE KARŞISINDA 90 DAKİKADAN FAZLASINA KONSANTRE OLMAK GEREKİYOR"Fenerbahçe maçının kendilerini için önemli olduğunu ve sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçının kendilerine net görüntüler verdiğini dile getiren Fuat Çapa, "Önemli bir maç. Fenerbahçe'nin bireysel anlamda ne kadar yetenekli oyunculara sahip olduklarını söylememize gerek yok. Bu yetenekte oldukları için Fenerbahçe tarafından transfer edildiler ve şu anda kadrodalar. Kayseri maçı da çok net şekilde bize görüntüler verdi. O takıma karşı sadece 90 dakika değil, fazlasında konsantre oynamanız gerekiyor. Bireysel anlamda yetenekteki oyuncular, her an maçı değiştirecek oyunculara sahipler. Bunu dikkate alarak oynamamız gerekiyor. Biz bugüne kadar oynamış olduğumuz oyunu üzerine koyarak devam ettirmemiz gerekiyor. Şu andaki kadro sadece bu sezon değil, ligde gelecek sezon hedefi biraz daha büyütecek olursak zemin hazırlandı. Özellikle Serkan Reçber'in buradaki kadro uzmanlığını göz ardı etmemek lazım. Bundan sonraki haftalar hem bu sezon hem de gelecek sezon için belirleyici olacak. Ligi bu sezon mümkün olan en üst sırada bitirip, gelecek sezon da ona göre hedefler belirleyeceğiz" şeklinde konuştu."ÖNCELİĞİMİZ MEVCUT KADROYU KORUMAK"Gelecek sezon için mevcut kadroyu korumak istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz günün 15-16 saatini tesislerde geçiriyoruz. Serkan Reçber de aynı saatleri bizimle burada geçiriyor. Çok şey paylaşıyoruz. Bu sezonu değerlendirerek, elimizde bulunan oyuncu gurubunu bir arada tutmak bence çok çok daha değerli. Yeni alacağınız oyuncunun karakter olarak ne vereceğini bilmiyorsunuz. Bireysel anlamda yeterince analiz yapabiliyorsunuz teknolojiyi kullanarak ama kişilik de çok önemli. Şu anda da öyle bir gruba sahibiz. Önceliğimiz mevcut kadroyu tutmak olacak ama bunları konuşmak için çok erken. Biz bir an önce ligde konumumuzu belirleyip, hatta 2 hafta sonra kendimize daha değişik hedefler koyarak ligi tamamlamamız gerekiyor. Sonrasında yeterince sürecimiz var, gelecek sezon için" ifadelerini kullandı."BRECKA VE SADİKU TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"Fenerbahçe karşılaşması öncesinde takımda eksik ismin olmadığını kaydeden Çapa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Brecka ve Sadiku sakattı. Sadiku uzun süredir yoktu. Brecka da Konyaspor maçında sakatlanmıştı. Daha sonra ilk pandemi döneminde antrenmanlara başlayıp sonrasında ara vermek zorunda kaldık. O süreçte tekrardan sakatlandı. Geçtiğimiz haftadan itibaren ikisi de takımla antrenmanlara başladı. Takımın seviyesinde değiller bu gerçek ama bundan sonraki süreçte, sakatlıkların fazla olduğu, kartların daha çok çıktığı haftalara giriyoruz. 24 tane oyuncumuz ve 4 kalecimiz var. Hepsine de ihtiyacımız olacak. O açıdan hepsini fit bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz ki bize katkı sağlayabilsinler."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Spor
Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu Spor
Chelsea, Timo Werner transferini resmen duyurdu
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Spor
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak Spor
Galatasaray, yeni sezonun ilk yarısında Muslera'nın sözleşmesini donduracak
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor Spor
Beşiktaş, Caner Erkin ve Pedro Rebocho'yu yeni sezon kadrosunda düşünmüyor
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Spor
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Nihat Özdemir'in Fenerbahçe isyanı: Ben kendi ipimi kendim çekerim
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Muslera taburcu edildi: Zor zamanımda tüm ülke yanımda oldu
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'da Emre Çolak, kritik maçta penaltı kaçırdı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Gelin-görümce krizi büyüyor! Survivor'ın olaylı yarışmacısı, yengesine fena patladı
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Domagoj Vida'nın eşine 2.5 milyon TL'ye araba alması, Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi eleyen Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme 3 hafta forma giyemeyecek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Beşiktaş, Krasnodar'ın kalecisi Stanislav Kritsyuk ile ilgileniyor
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Zinedine Zidane, Real Madrid'in başında 200. kez yer aldı
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe kulüp üyeliğinden istifa etti
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
Hector Bellerin'den alkış toplayan kampanya: Her galibiyete 3 bin ağaç
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
UEFA, Avrupa kupalarıyla ilgili önümüzdeki yılın takvimini belirledi
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçlar 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacak
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da seyircili oynanması harika
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Rıdvan Dilmen, UEFA'nın İstanbul finali ile ilgili kararını eleştirdi: Bu karar eksidir
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fuat Oktay Halife Hafter Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Bursa Ankara Elazığ Arsenal
Şu an buradasınız: Son dakika spor: Fuat Çapa: Fenerbahçe maçı bizim için önemli - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 12:39:48. #1.14#
title