Son dakika spor: Fuat Çapa: Fenerbahçe maçı bizim için önemli

"Brecka ve Sadiku takımla çalışmalara başladı"Olgucan KALKAN - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.Süper Lig'in 28'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sabah saatlerinde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde yapılan antrenman koşu çalışmasıyla başlayıp, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Lacivert-beyazlılar sonrasında hücumda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.Antrenman öncesinde Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kasımpaşa'nın başında 7 maçı geride bıraktığını belirten Çapa, "İlk 2 maç takımı tanıma adına, ilk devre oynayan oyunculardan çok fazla kalmamıştı. Tamamen yeni bir oyuncu grubu. Bu oyuncuları tanımak çok kolay olmadı. Bireysel olarak her ne kadar oynamış olduğu maçları izlemiş olsanız da takım halinde oynamak farklı. Galatasaray maçı erken geldi bizim için. Sadece bir idmana çıkıp sonra direkt maça çıktık. Orada defansif anlamdaki zaaflarımız net şekilde gözüktü. Alanya, Trabzon maçları da çok net şekilde bunu göstermişti. Antalya maçında 45-50 dakika çok olumlu oynadık ama sonrasında tekrardan takımın içinde bulunduğu psikolojik durum net şekilde sahaya yansıdı. Takımın birlikte oynama sıkıntısı ortaya çıktı. Sonrasında takımı daha iyi analiz edip, oyuncuların mevkilerini daha doğru görerek, onların bireysel anlamda takıma ne kadar katkı sağlayacaklarının analizini yaptıktan sonra belli bir oyun felsefesi belirledik. Denizli maçıyla da birlikte bir çıkış yakaladık" dedi."Oyun olarak pandemi öncesinde her geçen gün üstüne koyan bir görüntümüz vardı" diye sözlerini sürdüren Çapa, şunları kaydetti: "Pandemi süreci ve sonrası hepimiz için soru işaretiydi. Çünkü, bıraktığımız noktadan devam edip edemeyeceğimiz, fikstür olarak final niteliğinde bir karşılaşma geliyordu önümüze. Malatya'daki karşılaşma da olumluydu. Her ne kadar 90 gün sonra sahaya çıkmış olsak da ligin son 8 haftasının olması, her puanın değerli olduğu bilinciyle sahaya çıktık. 90 gün sonrası için oyun gayet olumluydu. Umut vericiydi. Özellikle ilk devre girmiş olduğumuz net pozisyonlar vardı. Ama maalesef değerlendiremedik. İçeri mağlup girdiğimizde oyuncularımıza aynı şekilde devam etmemiz gerektiğini, pozisyona giren bir takım görüntüsü vardı. Tekrardan girip, bu kez değerlendirmemiz gerektiğini söyledik. Malatya'da da özellikle Gökhan Töre, ilk 20 dakika çok etkiliydi. Biz orta sahada düzen olarak bir değişiklik yaptık. Gökhan'a gelecek bağlantıyı kesmeye çalıştık. Bunda da gayet başarılı olduk. 1-1'i yakaladıktan sonra da oyunu domine eden taraftık. Haklı bir galibiyet aldık. Bundan sonraki süreç bizim için daha önemli oldu. 1 galibiyet ya da 1 mağlubiyet ligdeki sıralamayı alt-üst edebiliyor. Bunu Rize'nin aldığı galibiyetle çok net bir şekilde gördük. O açıdan bundan sonraki 7 haftada oynayacağımız maçlar bizim için çok önemli ve değerli. Oyuncularımıza da aynılarını söyledik. Ciddiyetimizi, konsantremizi aksatmadan devam ettirmek zorundayız.""FENERBAHÇE KARŞISINDA 90 DAKİKADAN FAZLASINA KONSANTRE OLMAK GEREKİYOR"Fenerbahçe maçının kendilerini için önemli olduğunu ve sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçının kendilerine net görüntüler verdiğini dile getiren Fuat Çapa, "Önemli bir maç. Fenerbahçe'nin bireysel anlamda ne kadar yetenekli oyunculara sahip olduklarını söylememize gerek yok. Bu yetenekte oldukları için Fenerbahçe tarafından transfer edildiler ve şu anda kadrodalar. Kayseri maçı da çok net şekilde bize görüntüler verdi. O takıma karşı sadece 90 dakika değil, fazlasında konsantre oynamanız gerekiyor. Bireysel anlamda yetenekteki oyuncular, her an maçı değiştirecek oyunculara sahipler. Bunu dikkate alarak oynamamız gerekiyor. Biz bugüne kadar oynamış olduğumuz oyunu üzerine koyarak devam ettirmemiz gerekiyor. Şu andaki kadro sadece bu sezon değil, ligde gelecek sezon hedefi biraz daha büyütecek olursak zemin hazırlandı. Özellikle Serkan Reçber'in buradaki kadro uzmanlığını göz ardı etmemek lazım. Bundan sonraki haftalar hem bu sezon hem de gelecek sezon için belirleyici olacak. Ligi bu sezon mümkün olan en üst sırada bitirip, gelecek sezon da ona göre hedefler belirleyeceğiz" şeklinde konuştu."ÖNCELİĞİMİZ MEVCUT KADROYU KORUMAK"Gelecek sezon için mevcut kadroyu korumak istediklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz günün 15-16 saatini tesislerde geçiriyoruz. Serkan Reçber de aynı saatleri bizimle burada geçiriyor. Çok şey paylaşıyoruz. Bu sezonu değerlendirerek, elimizde bulunan oyuncu gurubunu bir arada tutmak bence çok çok daha değerli. Yeni alacağınız oyuncunun karakter olarak ne vereceğini bilmiyorsunuz. Bireysel anlamda yeterince analiz yapabiliyorsunuz teknolojiyi kullanarak ama kişilik de çok önemli. Şu anda da öyle bir gruba sahibiz. Önceliğimiz mevcut kadroyu tutmak olacak ama bunları konuşmak için çok erken. Biz bir an önce ligde konumumuzu belirleyip, hatta 2 hafta sonra kendimize daha değişik hedefler koyarak ligi tamamlamamız gerekiyor. Sonrasında yeterince sürecimiz var, gelecek sezon için" ifadelerini kullandı."BRECKA VE SADİKU TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI"Fenerbahçe karşılaşması öncesinde takımda eksik ismin olmadığını kaydeden Çapa, sözlerini şöyle tamamladı:

"Brecka ve Sadiku sakattı. Sadiku uzun süredir yoktu. Brecka da Konyaspor maçında sakatlanmıştı. Daha sonra ilk pandemi döneminde antrenmanlara başlayıp sonrasında ara vermek zorunda kaldık. O süreçte tekrardan sakatlandı. Geçtiğimiz haftadan itibaren ikisi de takımla antrenmanlara başladı. Takımın seviyesinde değiller bu gerçek ama bundan sonraki süreçte, sakatlıkların fazla olduğu, kartların daha çok çıktığı haftalara giriyoruz. 24 tane oyuncumuz ve 4 kalecimiz var. Hepsine de ihtiyacımız olacak. O açıdan hepsini fit bir şekilde hazırlamaya çalışıyoruz ki bize katkı sağlayabilsinler."

