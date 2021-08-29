Son dakika spor: Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nı kazananlar belli oldu

Son dakika haberler: Kayseri'nin Talas İlçesi'nde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kayseri'nin Talas İlçesi'nde düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

2 bin rakımlı Ali Dağı'nda gerçekleştirilen ve İran, Rusya, Avustralya ile Türkiye'den 80 sporcunun katıldığı şampiyonanın ödül töreni yapıldı. Talas Paraşüt İndirme Pisti'nde düzenlenen törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, dereceye giren sporcuları tebrik etti. Yalçın, önümüzdeki yıllarda yamaç paraşütü ile ilgili olarak yapılacak olan projeler hakkında bilgiler vererek; "Birkaç gün önce buradan bin 700 metre ötede istasyonu başlayacak olan finiküler sistemin ihalesini yaptık. 5 aşamalı yapılacak, 2 ay sonra belli olacak. Belki bir sonraki şampiyonaya yetişmese bile ondan sonraki şampiyonalarda Ali Dağı'ndaki zirveye sizi otomobille değil finiküler sistemle alacağız. Şimdiden hayırlı olsun. inşallah projemizde yamaç paraşütü kurs merkezlerimiz olacak. Orada size ait sosyal tesisler olacak. Bir tane de müze planladığımızı paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ise konuşmasında sporcuları tebrik ederek; "İlçemize, ilimize ve ülkemize böylesine tesisler kazandırdığı için belediyemiz ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Federasyonumuza ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. İlçemizdeki insanların bu sporla tanışmasını, ilgi duyanların da bu alanda çaba sarf etmelerini sağlamış oldunuz. İlçemize renk kattınız, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren kadın ve erkek sporcular ile takımlara ödülleri verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı