Son Dakika: VK ve YouTube'un ardından TikTok da Türkiye'ye temsilci atayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, TikTok'un da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladığını belirtti.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VK ve YouTube'un ardından bugün gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde TikTok'un da temsilci atayacağını açıkladığını bildirerek, "Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri." ifadesini kullandı.

YOUTUBE DA TEMSİLCİ ATAYACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD merkezli Google şirketi tarafından 2006 yılında 1,6 milyar dolara satın alınan video paylaşım sitesi YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacağını duyurmuştu. Türkiye'de kısa süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun) kapsamında varılan bu karara ilişkin YouTube'dan yapılan açıklamada, "Değerlerimizden ödün vermeden ileriye doğru bir yol bulabildik ve yasaya uygun yerel temsilci tüzel kişilik atama sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verilmişti.

30'AR MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

BTK geçtiğimiz aylarda, yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion şirketlerine 10'ar milyon lira ceza vermişti. Bu şirketlere yasa gereği, kararın tebliğinden itibaren başlamak üzere 30 gün daha süre tanınmıştı. 30 günlük süre sonunda yasanın gereğini yerine getirmeyen ilgili sosyal medya şirketlerine bu defa 30'ar milyon lira idari para cezası kesilmişti.

ATAMA YAPMAYAN TÜRKİYE'DEN REKLAM ALAMAYACAK

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketler, Türkiye'den reklam alamayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya devlerine seslenerek, "Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi taktirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir." demişti.