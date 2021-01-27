Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi
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Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi

27.01.2021 09:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:59
Son Dakika: Fahiş fiyat artışı yapan 120 firmaya 3,5 milyon lira ceza kesildi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışları kapsamında son bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535 ürünü denetledi. Fırsatçılık yapan 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı'na iletilen vatandaş başvuruları ve resen yapılan çalışmalar neticesinde serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda sadece son bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535 ürün Bakanlıkça denetlendi.

Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

495 FİRMAYA TOPLAM 15,5 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun dün gerçekleştirilen toplantısında, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Yapılan denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

DENETİMLER KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

Bakanlık tarafından yapılan çağrıyla birlikte, perakende sektörü, pazar yerleri, toptancı halleri, çarşı gibi satış yapılan yerlerin yanı sıra fahiş fiyat tespit edilen ürünler başta olmak üzere, 81 ilde temel tüketim mallarının üreticilerine yönelik denetimler de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile belediyelerde bulunan zabıta teşkilatının denetim ve teftiş ekiplerince bugünden itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleştirilecek.

Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız devam edecek.

Haber Yorumları (3)
VATANDAŞ: Yav hee hee
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CEZA: 1674 İŞLETMEYE KESİLEN CEZA ÇEREZ PARASI, ZATEN YAPTIĞI ZAMLARLA ONUN 10 MİSLİNİ KAZANIYOR. ONLARIN UMRUNDA OLUR MU KESİLEN BU CEZA.
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XLİ: Sonunda oh olsun derler ya oh olsun
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