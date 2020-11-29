Son Dakika | Sokağa çıkma kısıtlamasında droneli denetim

Son dakika haberi... Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polis ekipleri cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaptı.

Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde polis ekipleri cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaptı.

28 Kasım Cumartesi günü 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 10.00'da son buldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sabahın erken saatlerinde Malatya Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de drone ile kuralları ihlal edenleri tespit etti. İHA Büro Amirliği görevlileri drone ile kentin işlek caddelerinde havadan görüntü alarak sokağa çıkanları belirledi. Görevli ve kısıtlamadan muaf olanların haricinde kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Kısıtlamanın geçerli olduğu sabah saatlerinde Malatya genelinde sessizlik hakim olurken, sadece fırın, eczane gibi kısıtlama kapsamı dışındaki iş yerlerinin açık olduğu görüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı