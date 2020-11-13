Son dakika... Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika... Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

13.11.2020 19:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 19:04
Son dakika... Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberine göre Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'da 4 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından, "Sporcularımıza ve teknik ekibimize yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanıldı. Testi pozitif çıkan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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