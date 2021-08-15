Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın "yüksek güçlü lazerle" bomba imha görevinde kullanılması amaçlanıyor.

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın "yüksek güçlü lazerle" bomba imha görevinde kullanılması amaçlanıyor.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), önceki fuarda tanıttıkları Songar'ın zaman içindeki gelişimini ve görüntüleme sistemleri alanındaki çalışmalarda gelinen noktayı ortaya koyacaklarını söyledi.

Songar'ın başlangıçta 5,56 kalibre 200 atım yapabilen otomatik makineli tüfekle ortaya çıktığını belirten Düzgün, daha sonra Songar'ı bir platform olarak görüp, araca farklı faydalı yükler entegre etme yoluna gittiklerini ifade etti.

Güvenlik güçlerinin envanterindeki ekipmanlardan hareketle Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ üretimi MPT-55 tüfeğini Songar'a entegre ettiklerini ve başarılı atışlar gerçekleştirdiklerini anlatan Düzgün, şöyle devam etti:

"Farklı silahları Songar'a entegre edebileceğimizi gördük. Çünkü bu ister yurt dışından gelmeye başladı. 5,56 mermisi olmayan ülkeler 5,45 yapıp yapamayacağımızı sormaya başladılar, bu kabiliyeti kazandık. Bu sefer bir alanı bir mühimmatla nasıl yok edebiliriz üzerinde durduk. Burada TÜBİTAK SAGE bize bir yol açtı. Böylece Togan hikayesi başladı. Togan, 35 metrelik bir çapı etkili şekilde imha edebilecek bir mühimmat. Çeşitli çalışmalar gerçekleştirdik, son olarak tapalı atışımızı yaptık. Daha sonra Aktaş Silah ile bomba atar entegrasyonu çalışmalarına başladık ve sistemimize dörtlü bir bomba atar entegre ettik. 40 milimetre çapında bomba atarla 10 metrelik çapta etkili atış yapabilirsiniz. Yakın zamanda 6 tamburlu bir bomba atarla çalışıp göreve hazır hale getireceğiz. Troy Teknoloji Savunma ile bir araya gelerek 'Songar'a roket entegre edebilir miyiz?' diye çalıştık. Ar-Ge faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalar sonunda atışlarımızın başarılı olacağını düşünüyoruz."

Bomba imha görevi

İş birliği yaptıkları kuruluşlardan bir diğerinin TÜBİTAK BİLGEM olduğunu ifade eden Düzgün, "TÜBİTAK BİLGEM ile yüksek güçlü lazeri Emniyet Genel Müdürlüğünün bomba imhasına yönelik bir ihtiyacını karşılamak için kullanıp kullanamayacağımızı düşünerek Songar'a entegre etmek için çalışmaya başladık." dedi.

Mustafa Barış Düzgün, geçen iki yılda Songar'a takılabilecek birçok faydalı yük üzerinde çalıştıklarını ve bunların örneklerinin IDEF 2021'de farklı firmaların ve kuruluşların stantlarında sergileneceğini bildirdi.

Düzgün, "Bir platform alıp, yazılım, fırlatma sistemi değişikliği, mekanik bir adaptasyonla kullanabilirsiniz diye bir iddiamız var. Bunun operasyonel sahada faydası olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Günün sonunda Songarların çoklu uçacaklarını bildiren Düzgün, "Operasyonel bir konseptte, caydırmak için bazen 5,56'ya ihtiyaç olacak. Bir yeri imha etmek istediğinizde ise Togan ile gidersiniz. Farklı farklı operasyonel konseptleri tek bir platformda nasıl toplarız yaklaşımıyla yola çıktık. Bunların 2-3'ünü sahada başarılı şekilde yaptık, diğerlerinin Ar-Ge faaliyetleri devam etmekte." dedi.

İhracat için geri sayım

Düzgün, Songar'ın ihracatına yönelik çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

İhracat sürecinin çok kolay olmadığını, bugüne kadar farklı ülkelere 100'e yakın teklif sunduklarını söyleyen Düzgün, "İki ülkede ihracat yapma şansımız var. Yoğun şekilde bu iki ülkeye yoğunlaşmış durumdayız. Bu sene içinde imzalamayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İnsansız kara araçlarına görüntüleme sistemi

Mustafa Barış Düzgün, elektro-optik alanında ise Songar için farklı faydalı yükler geliştirdiklerini, 2000'den fazla kara aracında da görüntüleme sistemlerinin kullanıldığını belirtti.

Görüntüleme sistemleri konusundaki çalışmalarını farklı bantları kapsayacak şekilde genişlettiklerini dile getiren Düzgün, son olarak zırhlı kara araçlarında elde ettikleri tecrübeden hareketle bu ürünleri insansız kara araçlarına entegre etmeye başladıklarını bildirdi.

Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor
Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor
Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor
Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten...
Fitch Ratings, Türkiye için bu yıl büyüme beklentisini yüksek baz etkisi ve ekonomik faaliyetlerde devam eden toparlanma nedeniyle yüzde 6,3'ten...
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek büyüme beklentisini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek büyüme beklentisini yükseltti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev
Magazin Işın Karaca Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 15:44:03. #1.15#

title