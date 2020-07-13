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Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti

Son dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya yasak olduğu sürede açığa satış işlemleri nedeniyle 16,7 milyon lira ceza kesti.

Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
13.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 13.07.2020 23:00

Borsa'da 1 Temmuz'dan itibaren kalkan açığa satış yasağıyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ile 18 yatırımcıya 16,7 milyon lira ceza kesti.

Sermaye piyasasında yatırım yapan yatırımcıların güvenli bir ortamda yatırım yapabilmelerini teminen, piyasada gerçekleştirilen işlemlerin gözetim ve denetimleri sürekli olarak yapılmakta olduğunu belirten Sermaye Piyasası Kurulu, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

6 AY SÜREYLE İŞLEM YASAĞI

Söz konusu gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı kapalı gruplar üzerinden yapılan işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilleri işlediğine dair makul şüphe bulunan şahıslar hakkında sermaye piyasası mevzuatı uyarınca 14.07.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildiği, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı ve söz konusu gruplara üye olan yatırımcıların bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği

AÇIĞA SATIŞ İŞLEM YAPANLAR HAKKINDA

25.02.2020 tarihinden sonra sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı şekilde gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde sorumluluğu tespit edilenler hakkında, aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7222 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesi ile değiştirilen 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 103 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünde öngörülen cezai yaptırımların uygulanacağı, hususlarının yatırımcılara hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

7 ARACI KURUM VE 18 ATIRIMCIYA CEZA

Diğer taraftan; sermaye piyasası düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen açığa satış işlemlerine ilişkin yapılan incelemeler sonucunda, Kurulumuz tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplam 16.711.762 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİ NEDİR?

Açığa satış işlemi, hisse senedi üzerinde uygulanan ve sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eden bir işlem türü. Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılıyor.

Açığa satış işlemleri, sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade ediyor. Açığa satış işlemi hem borsada hem de foreks piyasasında yapılan bir işlem.

Normal işlemlerde önce alıp, sonra satarak kâr ya da zarar edilirken; açığa satış işleminde önce satıp, geri alırken oluşan farktan kazanılıyor.

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