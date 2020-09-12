Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

12.09.2020 10:46 | Son Güncelleme: 12.09.2020 11:24

Kulüp tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlandığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın Süper Lig'in 1.haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin koronavirüs tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır. Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır. Kamuyouna saygı ile duyurulur"

Beşiktaş kulübü adına açıklamayı Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Kerem Ülkü yaptı. Öte yandan Beşiktaş, yarın saat 20:00'de Trabzonspor'un konuğu olacak.

Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı


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Son Dakika: Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları (22)
EYYP: İŞALLAH SAĞLINDA SORUN YOKTUR HAFİF SENTOMLAR ATLATIR.
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CAKIRPASA: SERGEN YALCINA ALLAH SIFA VERSIN GECMIS OLSUN FENERBAHCELIYIM INSALLAH BESIKTAS KAZANIR
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MESUT: taraflı tarafsız herkes için sergen hoca candır. geçmiş olsun.
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