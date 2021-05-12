Son dakika! Şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti
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Son dakika! Şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri şehitliklerde kabirleri ziyaret etti.

Adana, Hatay ve Osmaniye'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri şehitliklerde kabirleri ziyaret etti.

Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, Adana'da sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gitti. Şehit yakınları, mezarların başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Adana Şubesi üyeleri de şehitliklerde dua etti, ailelere karanfil dağıttı.

Şehit babası İzzet Yenier, AA muhabirine, şehit ailelerine muafiyet verilmesinden dolayı memnun olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Zaten şehit ailelerine devletimiz yeterince önem veriyor. Bunun farkındayız. Bayramda evdeyiz, evladımızı kaybetmişiz bayram bizim için boş. Her hafta cumartesi-pazar günleri şehitliğe geliyoruz. Dua okuyoruz. Ondan sonra evimize gidiyoruz. Acımız büyük, bundan daha büyük acı olamaz."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Adana Şube Başkanı Uğur Çiftçi de şehit ailelerinin acısına ortak olmak için şehitlikleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehit ailelerimizin bugün gözleri yolda olur. Evlatlarını beklerler, çocuklarını, torunlarını beklerler. Biz de o beklentilerini boşa çıkarmamak amacıyla şehitleri, ailelerini ziyarete geldik." açıklamasında bulundu.

Son dakika! Şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti
Son dakika! Şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti
Son dakika! Şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti
Son dakika! Şehit aileleri, şehitlikleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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