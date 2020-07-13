Son Dakika: Sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17 arttı Son dakika: Sanayi üretim endeksi Mayıs'ta yıllık yüzde 19,9 düştü; aylık yüzde 17,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi verisini açıkladı. Mayıs'ta sanayi üretimi yüzde 19.9 oranında azaldı. Aylık bazda ise yüzde 17,4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2, imalat sanayi sektörü endeksi %20,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %13,3 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %17,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,5, imalat sanayi sektörü endeksi %19,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.