Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
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Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

09.03.2021 17:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı Batman'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile biri bebek toplam 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesi ile biri bebek toplam 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Gercüş ilçesinde aralarında bir bebeğinde olduğu aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olay Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre yedikleri topkekten 2 saat sonra kusmaya başlayan bebek Gülay G. çocuklardan 3 yaşındaki Belinay G. 7 yaşındaki Zeynep G. ve 6 yaşındaki Şevval G. aileleri tarafından Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan bebek ve çocukların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
Son dakika sağlık: Gercüş'te gıda zehirlenmesi şüphesi ile 1'i bebek 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAN ÖNER

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