Son Dakika! Koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika! Koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi

18.12.2020 13:32 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:51

Son dakika! Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tanısı ile tedavi görürken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmalarına ilişkin genelgeyi 81 ile gönderdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili olarak bir an önce harekete geçilmesi için talimat vermişti.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 5510 sayılı Kanun'un 14 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda, Covid-19 tanısı ile tedavi alıp, tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 'meslek hastalığı' veya 'vazife malulü' hükümlerinden yararlanmaları için gereken kuralları 81 ile genelge ile bildirdi.

Söz konusu genelgede; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14'üncü maddesi ile 47'nci maddesinin birinci fıkrasında geçen hükümler hatırlatılarak şöyle denildi:

"Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar, illiyet bağının kurulması şartıyla, 'meslek hastalığı' ile 'vazife malullüğü' kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. Sağlık çalışanlarından görevlerini yapmakta iken, görevlerinin çeşitli sebep ve tesiri ile Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca 'malul' olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin kendilerinin veya yakınlarının başvurularına istinaden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14'üncü ve 47'nci maddelerine göre 'meslek hastalığı' veya 'vazife malullüğü' hükümlerinden yararlandırılmaları söz konusu olabilecektir"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başı yapılan kabine toplantısı sonrası, yaptığı açıklamada, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır. Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." diyerek sağlık çalışanlarına müjde vermişti.

Son Dakika! Koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Nilgün Belgün Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Pierre Webo Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Karar Kredi Kumluca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Koronavirüs meslek hastalığı olarak kabul edildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 13:51:30. #1.14#
title