Son Dakika Yerli koronavirüs aşısından üretim aşamasına geçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika Yerli koronavirüs aşısından üretim aşamasına geçildi

07.10.2020 21:10 | Son Güncelleme: 07.10.2020 21:22
Son Dakika Yerli koronavirüs aşısından üretim aşamasına geçildi

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması yapıldı. İlk aşı için üretim aşamasına geçildiği belirtilen açıklamada, "Diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Salgınla ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

"TEST SAYISININ ARTTIRILMASI YÖNÜNDE GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI"

Bilim Kurulu'ndan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır"

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Erkan Kandemir Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Özgü Namal Fatma Girik Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Samatta Erol Bulut Gökhan Gönül Steven Gerrard Josef De Souza
Daha Fazla Ateş Ekim Adana Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika Yerli koronavirüs aşısından üretim aşamasına geçildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 21:21:56. #1.14#
title