Son Dakika | Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak
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Son Dakika | Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak

Son Dakika | Rusya ve İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileri Kazan Zirvesi'nde buluşacak
Anadolu Ajansı / Tuba Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 28-30 Temmuz'da "12. Kazan Summit 2021" zirvesi düzenlenecek.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde 28-30 Temmuz'da "12. Kazan Summit 2021" zirvesi düzenlenecek.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu zirve, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını buluşturacak.

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi ve Rusya'da İslami finans kurumlarının gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan zirve, yeni iş birliklerinin kurulmasına olanak sağlayacak.

Ana temanın "bilinçli tüketim" olarak belirlendiği zirvede, ortaklık finansmanı, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, tıp, spor, yaratıcı endüstriler, ihracatın geliştirilmesi, iş ve yatırımlar gibi konular da ele alınacak.

Tataristan Yatırım Ajansı Başkanı Taliya Minullina, konuyla ilgili değerlendirmesinde, zirvenin her yıl farklı gündemle toplandığını ifade etti.

Minullina, İslam dünyasıyla etkileşimin Rusya Federasyonu açısından yatırımları artırmak için umut verici olduğunu belirtti.

Tataristan Cumhuriyeti himayesindeki etkinlik kapsamında ayrıca "Rusya Helal Expo" sergisi ve "Makine Yapımı Kümelenme Forumu" düzenlenecek.

Ayrıca "İİT Ülkeleri Genç Girişimci Forumu" ile "Genç Diplomatlar Forumu", Sberbank sponsorluğunda İslami finansman araçlarının geliştirilmesine yönelik "Sbertalk" etkinliği, muhafazakar giyime yönelik "Modest Fashion" defilesi gerçekleştirilecek.

En son 2019'da organize edilen zirveye 72 ülkeden 5 bin kişi katılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuba Şahin

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