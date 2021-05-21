Son Dakika! WhatsApp'ın tartışmalı güncellemesi Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyecek
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Son Dakika! WhatsApp'ın tartışmalı güncellemesi Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Son dakika! Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kişisel verileri tehlikeye atan tartışmalı gizlilik sözleşmesi sonrasında yeni bir gelişme yaşandı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada "WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayanlar dahil hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza iletildi" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz aylarda WhatsApp yeni bir gizlilik sözleşmesi hazırlamış ve kullanıcılarına sunmuştu. Kullanıcıların güvenliğini tehlikeye sokan ve bazı verilerin üçüncü kişilerle paylaşmasını içeren WhatsApp sözleşmesine tepkiler çığ gibi büyümüş ve birçok kullanıcı başka mesajlaşma uygulamalarına geçmişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişi tarafından kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın, kullanıcılar tarafından tepki çeken gizlilik sözleşmesinin imzalanması için uzattığı süre 15 Mayıs'ta sona erdi. WhatsApp, sözleşmeyi onaylamayan kullanıcıların hesaplarında kısıtlamaya gideceğini açıkladı. Rekabet Kurumu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin istisna tutulduğu gizlilik sözleşmesi nedeniyle ocak ayında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde şirketten konu ile ilgili bilgi talep etti. Beklenilen o bilgi ve belgeler kuruma ulaştı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi, bunların kullanıcılar tarafından onaylanmasının istenmesi sonrasında 11 Ocak tarihinde söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı hatırlatıldı.

YÜRÜRLÜĞE GİRMEYECEK

Açıklamada, WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta, 15 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."

Son Dakika! WhatsApp'ın tartışmalı güncellemesi Türkiye'de hiçbir kullanıcı için yürürlüğe girmeyecek
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları (1)
NDENİZ: Hain whatsapp
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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