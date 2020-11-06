Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı
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Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı

06.11.2020 13:45 | Son Güncelleme: 06.11.2020 14:06
Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı

Son dakika! Rekabet Kurumu, Sahibinden.com olarak bilinen Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş'nin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu internet hizmetleri kapsamında, 6. madde uyarınca soruşturma açtığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com'un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim'de açıldığı kaydedildi.

Rekabet Kurumu'nun resmi internet yaptığı yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş'nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiasını ele alan Rekabet Kurulu; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen dönem sonrasına ilişkin olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

6. MADDE NE DİYOR?

"Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticari faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

(1) 2/7/2005 tarihli ve 5388 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle burada yer alan "ilgililerin talebi üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

d) Belirli bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması"

Haber Yorumları (3)
MURAT K.: Fiyatlar arşa çıktı. Ne gerek vardı böyle iyiydik.
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74: Çok şükür.
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SONUNDA: Sonunda yahu. . . Arabasını Evini satmaya gönlü olmayan piyasa fiyatının iki katı fiyata ilan açıyor. Onu gören benim aracım daha fazla eder diyip bir tık üstüne koyuyor ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatları geçiyor. Bayiler araçları anlaşmalı galericilere satıyor. Deprem oluyor ev kiraları iki katına çıkıyor. Nasıl bir düzen anlamadım. Diğer ülkelerde de aynı durum demeyin o ülkelerde enflasyon yok 5 yıl önce satılan 30bin liralık araç fiyatı hala aynı bizde geçen senenin iki katı.
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