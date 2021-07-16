Terörle mücadelede gözaltı süreleri ve ihraçlarda süre uzatımı 3 yıldan 1 yıla inecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 25 maddelik torba yasa teklifine ilişkin, "Terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin üç yıla uzatılmasını revize ederek bir yıla indiriyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 25 maddelik torba yasa teklifine ilişkin, "Terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin üç yıla uzatılmasını revize ederek bir yıla indiriyoruz. Kamu personeli ihracıyla ilgili üç yıl olan teklifimizi bir yıla indiriyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 25 maddelik torba yasa teklifi hakkında bilgi verdi. 25 maddelik kanun teklifinde Olağanüstü Hal diye değerlendirilen üç madde olduğunu belirten Turan, "Üç teklifte TMSF'nin kayyım yetkilerinin üç yıl daha uzatılması, terörle mücadelede tutukluluk ve gözaltı sürelerinin üç yıl daha uzatılması ve kamu personelinin ihracında tanınan hakların üç yıl daha uzatılması gündemdeydi. TMSF'nin kayyım yetkilerinin üç yıl daha uzatılması var. Terörle mücadele kapsamında gözaltı sürelerinin üç yıla uzatılmasını revize ederek, bir yıla indiriyoruz. Kamu personeli ihracıyla ilgili üç yıl olan teklifimizi bir yıla indiriyoruz" dedi.

Turan, çift maaş ile ilgili soruya, "İki maaş alma hakkı çok özel durumlarda olan insanlarımız var. İkiden fazla maaş alma hakkı yok diye biliyorum. Kanunun ifadesi bir maaş almasıdır" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Din istismarına müsaade etmeyeceğiz' sözlerine ilişkin de Turan, "Bu ülkede tekrar FETÖ tecrübesinin yaşanmaması hepimizin görevi. Bu ülkede İslami dernekler, cemaatler olacak ancak bunu devlete dayatan, kendi sistemini devlet sistemini bozar hale getiren bir anlayış haline getirmemek gerekiyor. FETÖ'nün İslami çalışmalar yaptığını iddia ettiği zamanlar ortaya koyduğu performansı ile sonraki dönemde devletin içinde paralel yapılanması bambaşka şeyler" şeklinde konuştu.

Turan, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararıyla ilgili ise, "Anayasa Mahkemesi kararından sonra yargının kendi işleyişi içinde tekrar göreve gönderen de kendisidir. Aslında Türkiye'de yasama, yürütme, yargının farklı çalıştığının, kuvvetler ayrılığı olduğunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Meclis daha önceki tarihte mahkeme kararını okumuştur" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı