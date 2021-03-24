Son dakika: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde
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Son dakika: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

24.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:53
Son dakika: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Van'ın Edremit ilçesinde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bölgede defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede nöbet tutmaya başladı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin Şabaniye Mahallesi'nde tarihi mezarlık olduğu tahmin edilen bir alanda defineciler tarafından kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, definecilerin tünel kazıp kaçak kazı yaptığını tespit etmesiyle bölgede nöbet tutmaya başladı.

Bölgede uzman ekiplerce inceleme yapılacağı öğrenildi. - VAN

Son dakika: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde
Son dakika: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde
Son dakika: Polis ekipleri kaçak kazı nöbetinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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