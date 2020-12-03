Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
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Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu

03.12.2020 09:58 | Son Güncelleme: 03.12.2020 10:17
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,03 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,04 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %0,67 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %0,99 ile giyim ve ayakkabı, %5,19 ile haberleşme ve %7,00 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %18,67 ile ulaştırma oldu.

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %0,19 İLE EĞİTİM OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında azalış gösteren tek ana grup %0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış gösteren gruplar %0,12 ile haberleşme ve %0,80 ile sağlık oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,51 ile ulaştırma, %4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,69 ile ev eşyası oldu.

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Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Kasım 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 54 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 322 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %13,72, AYLIK %2,14 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,50 artış gerçekleşti.

Haber Yorumları (3)
ZAFER: Dık dur eğilme, bu millet seninle
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HALİT EĞRİDAĞ: Dağ basını duman almış
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FURKAN CELEP: Hasta sayılarıyla oynayanlar, enflasyonla oynamaz mı?
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