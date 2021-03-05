Son Dakika: PFDK, Ankaragücü maçında kırmızı kart gören G.Saraylı Mohamed'e 1 maç ceza verdi

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e verilen ceza belli oldu. PFDK'dan yapılan açıklamaya göre Mısırlı golcüye 1 maç ceza verildi.

Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı Spor Toto Süper Lig mücadelesinde İbrahim Akdağ'a direkt attığı gerekçesiyle kırmızı kart gören Mostafa Mohamed'e verilen ceza belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yapılan açıklamaya göre Mısırlı golcüye 1 maç men cezası verildi.

"SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKETTEN CEZA ALDI"

PFDK açıklamasında, "Galatasaray sporcusu Mostafa Mohamed hakkında 03.03.2021 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray Süper Lig müsabakasında görmüş olduğu kırmızı kart nedeniyle ceza verilmemesine ilişkin talebinin incelenmesi neticesinde FDT'nin 86/2. ve 86/3. maddesi uyarınca kart uygulamalarının sadece şahısta hata halinde ortadan kaldırılabileceği ve diğer hallerde hakem kararlarının bağlayıcı olduğu hususları dikkate alınarak somut olay yönünden şahısta hata hali bulunmadığından talebin reddine ve Galatasaray sporcusu Mostafa Mohamed'in rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.