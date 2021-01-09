Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Sorumluluklarını yerine getiren özel okullar ücret iadesi yapmayacak
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Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Sorumluluklarını yerine getiren özel okullar ücret iadesi yapmayacak

09.01.2021 11:20 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:11

Ankara'da tüketici hakem heyeti emsal bir karara imza atarak yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.

Başkent Ankara'da özel okulda eğitim alan bir öğrencinin velisi pandemi sebebi ile eğitim alamadıklarını ve ücretin iadesini talep etmesi üzerine Etimesgut İlçe Tüketici Hakem Heyeti emsal bir karara imza attı. Heyet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönergelerini ve online eğitimlerini yerine getiren özel okulların ücret iadesine gerek olmadığına karar verdi.

"ÖZEL OKULLARIN LEHİNE BİR KARAR"

Ankara Barosu'na kayıtlı olarak görev yapan ayrıca özel okul danışmanlığı ve vekilliği de yapan Avukat Sinem Kızılbuğa, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. Avukat Kızılbuğa, "2019-2020 döneminde eğitim gören bir öğrencinin velisi, tüketici ilçe hakem heyetine başvurarak pandemi döneminde alamadığı eğitimin ücretin iadesini talep etti. Bununla ilgili olarak okuldan savunma istenildi. Hazırlayıp gönderdiğimiz savunmanın içeriği ise online eğitimlerin gereğini yerine getirdiğimizi, yönetmeliklere uyduğumuzu belgeleri ile sunduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin verdiği ve kaymakamlıktan da Haziran ayında telafi eğitimi için izin almıştık bunları da belgeleyerek okulumuzun pandemi döneminde her hangi bir sorumluluk kabul etmediğini ve öğrencilerin eğitimlerini almaları için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini savunduk. Ardından karar lehimize çıktı. Özel okulların ücret iadesine ilişkin lehimize olan emsal bir karar" ifadelerini kullandı.

"ÜCRET İADESİNE GEREK OLMADIĞINA KARAR VERDİ"

Kızılbuğa, "Daha önce pandemi nedeniyle böyle bir karar çıkmadı. Yönetmeliklerin ve yönergelerin tüm gerekliliklerini yerine getirmiş olan bütün özel okulların aslında ücretini hak ettiğini hizmeti verdikleri için velilerden ücretleri almaları gerektiğini belirten bir karar oldu. Tüketici hakem heyeti kararda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitimi ile yüz yüze eğitimini eşit gördüğünün altını çizerek. Daha sonrasında ise okulun tüm gerekliliklerini yerine getirdiğini göz önüne almış ve tüketicinin ücret iadesine gerek olmadığına karar vermiş" şeklinde konuştu.

Tüketici hakem heyetinden emsal karar: Sorumluluklarını yerine getiren özel okullar ücret iadesi yapmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL

Haber Yorumları (1)
HAHAHAHAHHA: hahaha hihihihi para verir la bunlar baksanıza gözlerine zaaaaaaaaaaaaaaaaa
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