Son dakika! Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika! Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Yiğit (28) hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Yiğit (28) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde İslahiye-Hassa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Boğaziçi Mahallesi yakınlarında tali yoldan çıkan Muhammed Yiğit'in kullandığı 27 SL 288 plakalı motosiklet, Abdurrahman G.'nin kullandığı 34 ALS 11 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yiğit yola savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, Muhammed Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yiğit'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.Kaza sonrası jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü Abdurrahman G.'yi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik

Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Sarıyer'de TEM Otoyolu'nda polis aracıyla otomobil çarpıştı: çok sayıda yaralı var (1)
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika! SAMSUN-DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA; GELİN VE DAMAT İLE 2 SÜRÜCÜ YARALANDI
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Bağcılar'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:54:55. #1.14#

title