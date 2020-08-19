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Son Dakika | Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

Son dakika haberleri: TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını, 2020-2021 sezonunda mevcut kadro ve altyapı oyuncularıyla devam edileceğini duyurdu.

Son Dakika | Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu
19.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 19.08.2020 19:25

TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını, 2020-2021 sezonunda mevcut kadro ve altyapı oyuncularıyla devam edileceğini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, mevcut borçlardan dolayı uygulanan transfer yasağını kaldırmak için 2 aydır yönetim kurulunun çaba harcadığı belirtilerek, "Gerekli finansmanın sağlanamamasından ötürü transfer yasağını kaldıramayan kulübümüz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da elimizdeki mevcut kadro ve altyapıdan çıkarılacak gençlerle yoluna devam etme kararı almış bulunmaktadır." denildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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