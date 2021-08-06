Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor
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Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor

Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında görev alan arama kurtarma ekipleri arasında yer alıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları Arama ve Kurtarma Timi (CEKUT), Muğla ve Antalya'da devam eden orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında görev alan arama kurtarma ekipleri arasında yer alıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce (CTE) doğal afetlerde ortaya çıkabilecek mal ve can kayıplarını en aza indirilmesi için oluşturulan CEKUT ekipleri, Türkiye'nin ciğerleri olarak adlandırılan Ege ve Akdeniz'deki ormanlarda çıkan yangınlar için görevlendirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla 6 ekipten oluşan 109 personel yangınla mücadelede ve bölge halkının yaralarının sarılmasında aktif rol alıyor.

'CEKUT GÖNÜLLÜSÜ 106 CTE PERSONELİ BÖLGEDE'

Özel eğitim alan gönül CTE personelinden oluşan CEKUT ekipleri, tüm Türkiye'nin tek yürek olup kenetlendiği orman yangınlarıyla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Silivri CEKUT ekibinden 21, Aliağa CEKUT ekibinden 20, Maltepe CEKUT ekibinden 19 personel olmak üzere 60 CEKUT gönüllüsü Muğla'da görev alırken, Adana CEKUT ekibinden 17, Afyonkarahisar CEKUT ekibinden 15, Sincan CEKUT ekibinden 17 olmak üzere 49 personel de Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarına müdahale ediyor. Muğla'daki ekipler Köyceğiz ilçesindeki Sazak Mahallesi ve Seydikemer ilçesindeki Çökek Mahallesinde çalışmalarını yürütürken, Antalya'daki ekipler de Gündoğmuş ilçesindeki Karaisalı mahallelerinde görev alıyor. CEKUT ekipleri ayrıca bölgedeki vatandaşlara destek olurken, AFAD, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda diğer yardım görevlerini de yürütüyor.

Ceza infaz kurumlarında görevli personellerden gönüllülük esasıyla oluşturulan CEKUT ekipleri, bir süre önce İzmir'deki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) 5 hafta süren zorlu eğitimlerden geçti. Afetzedelerin imdadına yetişmek için özel olarak hazırlanan CEKUT ekipleri, AFAD'ın deneyimli eğitmenlerinden Kentsel Arama ve Kurtarma Temel Eğitiminde yüksekten inme, kuyudan-çukurdan kazazede çıkarma, enkazdan canlı kurtarma, yangın, tahliye, ilk yardım gibi uygulamalı eğitimleri de aldı. Aldıkları eğitimlerle Türkiye'nin dört bir yanında her türlü afette hizmet verebilecek donanıma sahip olan CEKUT ekipleri için Adalet Bakanlığınca arama kurtarma ekipmanlarının da içinde bulunduğu özel donanımlı 15 araç tahsis edildi. Ayrıca arama ve kurtarma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanlar tedarik edilirken, ekiplere özel kıyafetler de temin edildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor
Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor
Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor
Orman yangınlarıyla mücadeleye CEKUT ekipleri de destek veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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