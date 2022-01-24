Son dakika: Ordu'da fındık tüccarı silahlı saldırıda yaralandı - Haberler
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Son dakika: Ordu'da fındık tüccarı silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika: Ordu'da fındık tüccarı silahlı saldırıda yaralandı
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanı sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanı sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede fındık tüccarlığı yapan Nahit Yiğit, Gölevi Mahallesi'nde evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yiğit için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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