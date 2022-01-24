Son dakika: Ordu'da fındık tüccarı silahlı saldırıda yaralandı

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde iş insanı sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede fındık tüccarlığı yapan Nahit Yiğit, Gölevi Mahallesi'nde evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yiğit için 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.