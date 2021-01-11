Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi

Son dakika: Ödemeler dengesi Kasım 2020'de 4 milyar 63 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre cari işlemler açığı 2019 Kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolara çıktı. Beklentiler 3.7 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolarına çıktı. 12 yıllık beklenti ise 37.7 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası artışta ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesinin etkili olduğunu belirtti.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI 632 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 Kasım ayında 4 milyar 94 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 632 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolar tutarında azalarak 583 milyon dolara geriledi. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 338 milyon dolar azalarak 835 milyon dolar gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolar oldu.

HİSSE SENEDİNDE 1,3 MİLYAR DOLAR NET ALIŞ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolar net alış yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirildi.

Resmi rezervlerde bu ayda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.