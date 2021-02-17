Son Dakika: Nihat Özdemir, futbol maçlarının 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını duyurdu

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini söyledi. Özdemir, "Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son toplantıda 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımızın olmadığı belirtildi. Aşılama devam ediyor. 1 Nisan'da değerlendireceğiz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'ta gündeme dair açıklamalarda bulundu. ÖZdemir, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin her hafta devam ettiğini söylerken maçların 1 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacağını açıkladı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ile yapılan son toplantının ardından maçların 1 Nisan'a kadar seyircili oynanmasının imkanı olmadığını açıkladı.

1 NİSAN'DA YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Özdemir yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz her hafta devam ediyor. Son yaptığımız toplantıda 1 Nisan'a kadar seyircili oynatma şansımız yok. Aşılama devam ediyor, yeni aşılar geliyor. 1 Nisan'da değerlendireceğiz. 1 Nisan'dan sonra seyircili oynanır mı, oynanmaz mı? UEFA'ya da Şampiyonlar Ligi finali için seyirci bildirimi yapacağız. Sağlık Bakanlığı ile birlikte kararvereceğiz. Hangi kapasiteyle seyircili oynanabileceğini UEFA'ya bildireceğiz. 1 Nisan'da Sağlık Bakanlığı ile bir araya gelip bir karar vereceğiz" dedi.

"ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER"

Nihat Özdemir görevi bırakacağına yönelik çıkan haberlere ilişkin ise, "Bundan 3 ay, 5 ay evvel Özdemir görevi bırakıyor, istifa etti diyenler bile oldu hatta. Biz böyle olmadığını söyledik. O arkadaşlar bunu tınmadı. Bu arkadaşlar, 'Yanlış kaynak beni kandırdı, yanılttı, küçük düşürdü' deyip özür bile dilemedi" ifadelerini kullandı.

"HAMİT'İN BİR DERDİ OLURSA İLK BENİMLE PAYLAŞACAĞINA İNANIYORUM"

Özdemir, Hamit Altıntop'un istifa etmeyi düşündüğüne yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Evvela Hamit Altıntop ile başladılar. Haberi bile yok. TFF'de kendi işlerini yapıyor. Bazı kararlara ihtiyacı vardı, görüşümü sordu. Çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Hamit Altıntop bence gelecekte bir idareci, yönetici olarak çok büyük faydalar sağlayacak. Ben şahsen çok seviyorum. Bir derdi sıkıntısı olursa ilk benle paylaşacağına inanıyorum" dedi.

"YALNIZ ÇİM EKMEKLE, ÇİMLER İYİDİR DİYEMEZSİNİZ"

Türkiye'deki stat zeminlerine ilişkin de görüşlerini söyleyen Özdemir, "En iyisi her stadyumda yapılabilir. Bunun için bütçe, emek ayırmak, bilen insanlara yaptırmak lazım. TFF olarak şu sahayı şöyle böyle yap deme sorumluluğumuz yok. Bizden yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. TFF olarak görevimiz; teknik arkadaşlar inceler, o sahanın futbol oynayıp oynamaya elverişli olup olmadığına karar verirler. Elverişli değilse o maç o sahada oynanmaz derler. O maçı il içinde veya başka bir ilin sahasına alabiliriz. Görevimiz budur. Biz teknik yardıma, bilgi aktarımına hazırız. Bunu yapmazlarsa Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir araya gelip bu sahaların bakımlarının, drenajının yapılması gibi konularda bazı sistemler getirebiliriz kulüplere" dedi.