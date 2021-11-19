Son dakika... NATO, Almanya'da kurulacak hükümetten nükleer caydırıcılığı desteklemesini istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'da kurulacak muhtemel yeni koalisyon hükümetinden İttifak'ın nükleer caydırıcılık stratejisine bağlı kalmasını istedi.

Alman Atlantik Derneğinden bir grup dış politika uzmanı, politikacı ve gazeteciyle bir araya gelen Stoltenberg burada yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, nükleer silahlardan arınmış bir dünya ancak başkalarında olduğu sürece NATO'da da olmalıdır." dedi.

Almanya'nın NATO'yu güçlü tutma konusunda özel bir sorumluluğu olduğunu söyleyen Stoltenberg, NATO'nun nükleer caydırıcılık doktrini olan nükleer paylaşım düzenlemelerine atıfta bulunarak, "Almanya'nın NATO'nun nükleer caydırıcılık konseptine bağlı kalmaya devam edeceğine inanıyorum. Bu bizim nihai güvenlik garantimizdir." diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın, son yıllarda yeni, gelişmiş nükleer silahlar da dahil olmak üzere askeri yeteneklere önemli ölçüde yatırım yaptığı uyarısında bulundu.

Avrupa'da konuşlu nükleer silahların müttefiklere etkili bir nükleer şemsiye sağladığını dile getiren Stoltenberg, "Bunlar, nükleer silahlı herhangi bir düşmana karşı İttifak'ın önemli bir işaretidir. Dolayısıyla NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemeleri Avrupa için özel bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Almanya'da kurulacak yeni hükümetin NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemesinden çekilmesi halinde, İttifak'ın başka alternatifler arayacağını ve bu silahları Doğu Avrupa'da başka bir ülkeye konuşlandıracağını belirtti.

Stoltenberg, "Almanya olarak ülkenizde nükleer silah olup olmayacağına elbette siz karar verebilirsiniz ancak alternatif, Avrupa'daki diğer ülkelerde ve Almanya'nın doğusunda hızlı bir şekilde bu silahları konuşlandırmamızdır. Nükleer paylaşım, nükleer caydırıcılık için dengeli, iyi organize edilmiş, test edilmiş bir yapıdır." dedi.

Kurulacak yeni hükümetin nükleer silahlardan arınmayı tartıştığı yazılmıştı

Alman medyasında yer alan haberler de, NATO'nun nükleer caydırıcılık doktrininin bir parçası olarak, güneybatı Almanya'daki Büchel Hava Üssü'nde 20 kadar ABD B61 nükleer bombasının depolandığı belirtiliyor.

Basında, Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında kurulması olası yeni hükümetin, NATO düzenlemelerinin bir parçası olarak ülkede bulunan ABD nükleer bombalarının geri çekilmesine yönelik adımlar atabileceği yönünde spekülasyonlar yer almıştı.

Alman Yeşiller partisi uzun zamandır ülkenin nükleer silahlardan arınmış olması gerektiğini savunuyor ve Almanya'nın BM'nin nükleer silahları yasaklama anlaşmasına katılmasını istiyor.

Sosyal Demokrat Partili bazı siyasetçiler de ABD'nin nükleer silahlarının Alman topraklarında konuşlandırılmasına açıkça karşı çıkıyor.

Hür Demokratlar da nükleer silahsızlanma girişimlerini destekliyor ancak ABD'nin nükleer silahlarının Almanya'dan çekilmesiyle ilgili herhangi bir kararın NATO müttefikleriyle koordine edilmesini istiyor.

2022 asgari ücret teklifi: 5200 TL



DİSK'in "2022 yılında asgari ücretin en az net 5.200 ? olmalıdır." önerisine katılıyor musunuz? #AsgariÜcret #disk — Haberler (@Haberler) November 19, 2021

AA / Cüneyt Karadağ - Son Dakika Haberleri

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