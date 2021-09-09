Son Dakika: Müteahhitlerden boykot kararı! İnşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Son dakika: Aylardır çimento fiyatlarındaki artıştan yakınan ve fiyatların makul seviyelere düşmemesi halinde iş bırakacaklarının sinyalini veren müteahhitler, bugün itibarıyla boykota başladı. Türkiye genelinde 24 Eylül'e kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.

Çimento fiyatlarındaki artışları protesto etmek amacıyla iş bırakacaklarının sinyalini ağustos ayı ortasında veren müteahhitler, 'grev' kararı almıştı. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun (İMKON) daha önceden sinyalini verdiği boykot bugün itibarıyla başladı. 15 gün sürecek boykot, 24 Eylül'de son bulacak. O zaman kadar yapılan tüm inşaat faaliyetleri durduruldu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

İMKON Başkanı Tahir Tellioğlu, 2 Eylül'de Ankara'daki genel merkezlerinde Anadolu'daki birlik başkanlarının geniş katılımıyla düzenleyecekleri bir basın toplantısında, greve çıkacakları tarihi açıklayacaklarını söylemişti. Söz konusu toplantı düzenlenmişti.

"RAKALMLAR GERÇEK DEĞİL"

Son bir yılda çimento fiyatlarındaki artışın yüzde 200'e yaklaştığını ifade eden Tellioğlu, fiyatlar düşmezse inşaatları durduracaklarını açıklamıştı. Çimento sektöründen ise "Kimse çimento sektörünü kendi çıkarları için hedef gösteremez" denilmişti. TÜRKÇİMENTO ve Çimento Endüstri İşverenleri Sendikası'nın (ÇEİS) açıklamasında, müteahhitlerin açıkladığı rakamların gerçek olmadığı belirtilmişti.