Son Dakika: Olimpiu Morutan, Galatasaray'da! Bonservisi için 3.5 milyon euro ödenecek

Son dakika: Galatasaray, Rumen futbolcu Morutan'la 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcunun eski Kulübüne 3.5 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. Steaua Bükreş'in sahibi Becali'nin, Morutan için Galatasaray'ın 5.7 milyon euro ödeyeceğini söylemesinin aksine transferin 3.5 milyon euroya bitmesi dikkat çekti.

Galatasaray yılan hikayesine dönen Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, Rumen futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalarken transferin 3.5 milyon euro karşılığında gerçekleştiğini açıkladı.

TRANSFER BEDELİ ÖDEMESİ 3 YILA YAYILACAK

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle, "25.04.1999 doğum tarihli Profesyonel Futbolcu Olimpiu Vasile Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski Kulübüne 3.5 milyon euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

GIGI BECALI NE DEMİŞTİ?

Rumen basınına açıklama yapan Gigi Becali, "Olimpiu Morutan'ı 5,7 Milyon euro karşılığında Galatasaray'a sattım. Rakam 5.7 milyon euro. Şimdi Morutan için 4.2 milyon euro ödenecek. Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanırsa, 1.5 Milyon euro daha ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.