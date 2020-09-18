Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bütün derslerin tekrarı istenildiği zaman izlenebiliyor
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
18.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:00
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Kaynak: AA