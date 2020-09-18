Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bütün derslerin tekrarı istenildiği zaman izlenebiliyor
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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bütün derslerin tekrarı istenildiği zaman izlenebiliyor

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

18.09.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 13:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV Yeni Yayın Dönemi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Bütün derslerin tekrarı istenildiği zaman izlenebiliyor

Kaynak: AA

AA Editörü - Ferhat Barulay
Ferhat Barulay
AA Editörü
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